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Пентагон тайно готовится к вторжению на Кубу

16 апреля 2026 08:59
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Пентагон начал секретную подготовку к вторжению на Кубу, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом сообщило крупнейшее издание США. По его данным, это произойдет как только Дональд Трамп отдаст соответствующий приказ.

Пентагон тайно готовится к вторжению на Кубу-2

Ранее глава Белого дома заявил, что Соединенные Штаты могут «заглянуть» на Кубу после того, как решат все вопросы с Ираном. И это лишь «вопрос времени». В свою очередь президент Латинской Америки Мигель Диас-Канель отметил, что кубинцы будут сражаться и умирать за свою страну.

По его словам, кубинская сторона готова определить с Вашингтоном разногласия, по которым можно найти решения. При этом достижение соглашения с США он назвал трудным, но возможным, подчеркнув, что военной агрессии не может быть оправдания.

# Международная политика # США # Дональд Трамп

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