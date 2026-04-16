Пентагон тайно готовится к вторжению на Кубу

Пентагон начал секретную подготовку к вторжению на Кубу, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом сообщило крупнейшее издание США. По его данным, это произойдет как только Дональд Трамп отдаст соответствующий приказ.

Ранее глава Белого дома заявил, что Соединенные Штаты могут «заглянуть» на Кубу после того, как решат все вопросы с Ираном. И это лишь «вопрос времени». В свою очередь президент Латинской Америки Мигель Диас-Канель отметил, что кубинцы будут сражаться и умирать за свою страну.

По его словам, кубинская сторона готова определить с Вашингтоном разногласия, по которым можно найти решения. При этом достижение соглашения с США он назвал трудным, но возможным, подчеркнув, что военной агрессии не может быть оправдания.