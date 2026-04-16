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В Финляндии повысят тарифы на водоснабжение из-за критического износа водопроводных сетей

16 апреля 2026 08:08
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В Финляндии повысят тарифы на водоснабжение из-за критического износа водопроводных сетей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Многие трубы проложены 50-60 лет назад и практически исчерпали ресурс. Текущие цены не покрывают затрат на ремонт: разница в тарифе у поставщиков достигает десятикратной величины. Растут риски аварий и загрязнения питьевой воды.

С начала 2026 года водопоставщики обязаны устанавливать тарифы, покрывающие долгосрочные расходы на обновление инфраструктуры. Это обеспечит надежное водоснабжение в будущем, но приведет к удорожанию услуги для потребителей сейчас.

# Международная политика

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