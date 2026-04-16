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В польской школе разразился скандал: в туалетах нет дверей, но стоят камеры видеонаблюдения

16 апреля 2026 07:20
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В польской школе разразился скандал: в туалетах нет дверей, но стоят камеры видеонаблюдения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Руководство объясняет все конструкцией помещения – двери невозможно заменить. Камеры установили после несчастного случая: один из учеников поскользнулся на мокром полу, и школа решила обезопасить себя системой видеонаблюдения. Проблема школьных туалетов в Польше тянется годами: дети жалуются на грязь и нехватку мыла и бумаги. Несколько лет назад в одном из регионов детям зимой приходилось пользоваться туалетом на улице.

Родильные отделения в Польше закрываются из-за снижения рождаемости.

# Новости Польши

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