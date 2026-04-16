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Мусор в обмен на скидки – в Берлине опробуют новый подход к борьбе с загрязнением

16 апреля 2026 08:06
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Летом в Берлине запустят инициативу: туристы смогут собирать мусор в обмен на скидки в кафе, музеях и отелях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Начать планируют с очистки городских водоемов.

Мера призвана решить проблему загрязнения: за последние пять лет число незаконных свалок выросло на две трети, а жалоб накопилось 200 тысяч. Несмотря на штрафы до 250 евро за брошенный мусор, ситуация не улучшается – в 2025 году на вывоз отходов город потратил 13 миллионов евро. Аналогичный эксперимент успешно прошел в Копенгагене: там туристам за уборку давали бесплатный кофе или прокат байдарки.

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# Международная политика # Новости Германии

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