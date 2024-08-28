В США во время обслуживании самолёта погибли 2 человека

Трагический инцидент произошел в международном аэропорту американского города Атланта. Там при обслуживании самолета погибли два сотрудника, еще один получил серьезные ранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Причиной ЧП стало неисправное колесо авиалайнера, которое неожиданно взорвалось, когда техники приступили к его осмотру. Металлические осколки разлетелись на сотни метров. Как сообщается, инцидент не повлиял на работу одной из самых загруженных авиагаваней США. Сейчас на месте происшествия работают специалисты, которые осматривают самолет, чтобы выяснить, получил ли он серьезные повреждения.