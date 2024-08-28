Киевское «Динамо» завершило своё выступление в Лиге чемпионов УЕФА

ФК «Динамо-Киев» не смог пройти в основной раунд Лиги чемпионов, проиграв по сумме двух матчей «Зальцбургу» из Австрии в раунде плей-офф квалификации, пишет РИА Новости.

Встреча состоялась 27 августа в Зальцбурге. Результат игры – 1:1. У австрийцев отметился голом Адам Дагим (в ходе 12-й минуты), у украинцев – Владислав Ванат (на 29-й минуте).