Польша получит первую партию истребителей F-35

Многоцелевые самолеты, которые стоят на вооружении практически всех стран НАТО, станут ядром польской военной авиации. Они могут нести множество различных типов вооружения, в том числе дальнобойные ракеты, позволяющие атаковать цели противника на расстоянии в несколько сотен километров. Эта модернизация ВВС обошлась бюджету в почти 5 миллиардов долларов. Всего же польская армия до 2026 года получит 32 истребителя. Но это лишь часть далеко идущих планов по приобретению Варшавой американского вооружения. Как заявили в Министерстве обороны, глава военного ведомства улетает в Вашингтон, где обсудит с главой Пентагона возможность новых закупок.