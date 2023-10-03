Пентагон готов отправить Украине ракеты большой дальности ATACMS

Вооруженные силы США готовы направить на территорию страны ракеты большой дальности ATACMS, дожидаясь решения президента Америки Джо Байдена. Об этом пишет РИА Новости.

Украинские Вооруженные силы уже имеют подходящие пусковые установки, но они требуют незначительных модификаций.

Российская сторона выразила обеспокоенность поставками оружия Украине, предупреждая, что она может оказаться законной целью для России. Официальный представитель президента РФ Дмитрий Песков отметил, что западные поставки оружия могут негативно сказаться на российско-украинских переговорах.