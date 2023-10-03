Прямой эфир

Пентагон готов отправить Украине ракеты большой дальности ATACMS

03 октября 2023 11:44
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Вооруженные силы США готовы направить на территорию страны ракеты большой дальности ATACMS, дожидаясь решения президента Америки Джо Байдена. Об этом пишет РИА Новости.

Украинские Вооруженные силы уже имеют подходящие пусковые установки, но они требуют незначительных модификаций.

Российская сторона выразила обеспокоенность поставками оружия Украине, предупреждая, что она может оказаться законной целью для России. Официальный представитель президента РФ Дмитрий Песков отметил, что западные поставки оружия могут негативно сказаться на российско-украинских переговорах.

# Международная политика # Джо Байден # Дмитрий Песков # Владимир Путин

Другие новости рубрики

Все новости
Бывший советник офиса Зеленского Алексей Арестович был объявлен в розыск в РФ
03 октября 2023 11:29

Бывший советник офиса Зеленского Алексей Арестович был объявлен в розыск в РФ

В «Роскосмосе» рассказали о причине крушения «Луны-25»
03 октября 2023 10:55

В «Роскосмосе» рассказали о причине крушения «Луны-25»

Названы лауреаты Нобелевской премии по физике 2023 года
03 октября 2023 10:45

Названы лауреаты Нобелевской премии по физике 2023 года