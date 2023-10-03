В «Роскосмосе» рассказали о причине крушения «Луны-25»

В «Роскосмосе» рассказали, что крушение «Луны-25», скорее всего, случилось из-за ошибки в работе бортового блока управления. Об этом пишет РИА Новости.

Блок не справился с определением приоритета команд, что вызвало сбой в работе акселерометров. В итоге двигатели работали дольше запланированного времени – 127 секунд вместо 84 – и станция столкнулась с Луной. «Роскосмос» разрабатывает соответствующие рекомендации по недопущению подобных инцидентов в дальнейшем.

Запуск ракеты-носителя «Союз 2.1б» с «Луной-25» состоялся 11 августа, но 19 августа возникла нештатная ситуация, которая привела к столкновению станции с Луной.