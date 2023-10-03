Названы лауреаты Нобелевской премии по физике 2023 года

Нобелевская премия по физике за 2023 год была вручена Пьеру Агостини, Ференцу Краушу и Анн Л`Улье. Они создали методы изучения работы электронов в веществе с рекордным уровнем точности. Об этом пишет РИА Новости.

Их научные исследования открывают новые перспективы для наблюдения за быстропротекающими явлениями, которые ранее были недоступны для наблюдения. Их открытие нашло применение в самых разных областях, в том числе в области медицины. Так, например, с помощью аттосекундных пульсаций можно определять различные виды молекул в процессе медицинской диагностики. Лауреатам будет выделено 11 млн шведских крон, которые они поделят между собой поровну.