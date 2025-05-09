Интронизация новоизбранного папы Римского Льва назначена на 18 мая

Церемония интронизации новоизбранного папы Римского Льва XIV запланирована на воскресенье, 18 мая. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на службу печати Святого престола.

Новый папа Римский взойдет на престол с торжественной мессой на площади Святого Петра в Ватикане. Планируется, что присутствовать на мероприятии будут делегации высоких гостей со всего мира.

Новый папа Римский был избран 8 мая. Им впервые в истории стал американец. Американо-перуанский 69-летний кардинал Роберт Фрэнсис Превост взял себе имя Лев XIV.



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