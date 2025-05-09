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Интронизация новоизбранного папы Римского Льва назначена на 18 мая

09 мая 2025 12:55
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Интронизация новоизбранного папы Римского Льва назначена на 18 мая-0

Церемония интронизации новоизбранного папы Римского Льва XIV запланирована на воскресенье, 18 мая. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на службу печати Святого престола.

Новый папа Римский взойдет на престол с торжественной мессой на площади Святого Петра в Ватикане. Планируется, что присутствовать на мероприятии будут делегации высоких гостей со всего мира.

Новый папа Римский был избран 8 мая. Им впервые в истории стал американец. Американо-перуанский 69-летний кардинал Роберт Фрэнсис Превост взял себе имя Лев XIV.

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