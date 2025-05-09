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Билл Гейтс потратит все свои миллиарды на благотворительность

09 мая 2025 11:26
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Американский миллиардер Билл Гейтс заявил, что в течение двадцати лет потратит все свое состояние на благотворительные цели. Об этом информирует РИА Новости.

Гейтс отмечает, что часто и много размышляет над цитатой предпринимателя Эндрю Карнеги о том, что тот, кто умирает в богатстве, умирает опозоренным. Она стала толчком к решению отдать все деньги обществу намного быстрее, чем миллиардер планировал изначально. Гейтс раздаст абсолютно все свое состояние на цели спасения и улучшения жизни на Земле.

Гейтс также проинформировал, что его благотворительный фонд будет закрыт 31 декабря 2025 года.

# Билл Гейтс

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