Билл Гейтс потратит все свои миллиарды на благотворительность

Американский миллиардер Билл Гейтс заявил, что в течение двадцати лет потратит все свое состояние на благотворительные цели. Об этом информирует РИА Новости.

Гейтс отмечает, что часто и много размышляет над цитатой предпринимателя Эндрю Карнеги о том, что тот, кто умирает в богатстве, умирает опозоренным. Она стала толчком к решению отдать все деньги обществу намного быстрее, чем миллиардер планировал изначально. Гейтс раздаст абсолютно все свое состояние на цели спасения и улучшения жизни на Земле.

Гейтс также проинформировал, что его благотворительный фонд будет закрыт 31 декабря 2025 года.