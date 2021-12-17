Папе Римскому исполнилось 85. Александр Лукашенко поздравил понтифика

Папе Римскому Франциску 17 декабря исполняется 85 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Несмотря на возраст, понтифик выдерживает достаточно напряженный график, особенно в зарубежных поездках, которые он возобновил после паузы, вызванной пандемией.

Последним стало его средиземноморского турне, где в центре внимания были проблемы беженцев. Понтифик также подверг критике безразличие правительств ЕС к судьбам мигрантов. Поздравления в адрес главы Римско-католической церкви поступают со всего мира. Президент Беларуси также адресовал Папе Римскому Франциску теплые слова.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Жизненный путь Вашей Святости целиком связан со служением Богу и людям. Ваш личный пример имеет особую ценность и значимость как для католической паствы, так и для всего мира. Приятно отметить высокий уровень отношений между Беларусью и Ватиканом, который достигнут благодаря и вашим усилиям.