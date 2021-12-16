В Австралии четверо детей погибли на надувном аттракционе, его опрокинул сильный ветер

Порыв ветра был настолько мощный, что перенес его на 10 метров вместе с ребятней, которые на нем играли. Пять детей получили травмы, четверо из них довольно серьезные. Сейчас они в тяжелом состоянии находятся в больнице. Власти заявили, что это самое смертоносное происшествие с аттракционом в истории Австралии.