В Австралии четверо детей погибли на надувном аттракционе, его опрокинул сильный ветер

Новости Австралии. Четверо детей погибли, когда сильный ветер поднял и перевернул надувной аттракцион в Австралии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Австралии. Четверо детей погибли, когда сильный ветер поднял и перевернул надувной аттракцион в Австралии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Порыв ветра был настолько мощный, что перенес его на 10 метров вместе с ребятней, которые на нем играли. Пять детей получили травмы, четверо из них довольно серьезные. Сейчас они в тяжелом состоянии находятся в больнице. Власти заявили, что это самое смертоносное происшествие с аттракционом в истории Австралии.