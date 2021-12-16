Прямой эфир

В Австралии четверо детей погибли на надувном аттракционе, его опрокинул сильный ветер

16 декабря 2021 15:27
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Австралии. Четверо детей погибли, когда сильный ветер поднял и перевернул надувной аттракцион в Австралии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Австралии четверо детей погибли на надувном аттракционе, его опрокинул сильный ветер-1

Порыв ветра был настолько мощный, что перенес его на 10 метров вместе с ребятней, которые на нем играли. Пять детей получили травмы, четверо из них довольно серьезные. Сейчас они в тяжелом состоянии находятся в больнице. Власти заявили, что это самое смертоносное происшествие с аттракционом в истории Австралии.  

# Гибель детей # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
На Филиппины обрушился мощный тайфун «Рай». Скорость ветра достигает 200 км/ч
16 декабря 2021 15:25

На Филиппины обрушился мощный тайфун «Рай». Скорость ветра достигает 200 км/ч

Стягиваются бойцы с боевой техникой. Что сейчас происходит в Триполи, где захвачены правительственные здания
16 декабря 2021 13:15

Стягиваются бойцы с боевой техникой. Что сейчас происходит в Триполи, где захвачены правительственные здания

Советник Науседы возложила вину за скандал с «Беларуськалием» на министра транспорта и главу МИД
16 декабря 2021 12:19

Советник Науседы возложила вину за скандал с «Беларуськалием» на министра транспорта и главу МИД