Всеобщая забастовка в Италии. Люди требуют снизить налоги

Новости Италии. В Италии проходит однодневная всеобщая забастовка в знак протеста против экономической и бюджетной политики правительства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В центре Рима прошел митинг, где его участники призывали снизить налоги и требовали от властей обратить внимание на обнищание населения из-за роста цен на электроэнергию. Но не только заметить проблему, но и что-то сделать, чтобы ее решить. Организаторы акции отметили, что забастовка нанесла минимальный ущерб экономике страны и не очень больно ударила по простым итальянцам.