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Всеобщая забастовка в Италии. Люди требуют снизить налоги

16 декабря 2021 15:28
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Новости Италии. В Италии проходит однодневная всеобщая забастовка в знак протеста против экономической и бюджетной политики правительства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Всеобщая забастовка в Италии. Люди требуют снизить налоги-1

В центре Рима прошел митинг, где его участники призывали снизить налоги и требовали от властей обратить внимание на обнищание населения из-за роста цен на электроэнергию. Но не только заметить проблему, но и что-то сделать, чтобы ее решить. Организаторы акции отметили, что забастовка нанесла минимальный ущерб экономике страны и не очень больно ударила по простым итальянцам.

# Акции протеста # Фотофакт

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