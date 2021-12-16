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На Филиппины обрушился мощный тайфун «Рай». Скорость ветра достигает 200 км/ч

16 декабря 2021 15:25
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Новости Филиппин. На Филиппины обрушился мощный тайфун «Рай», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На Филиппины обрушился мощный тайфун «Рай». Скорость ветра достигает 200 км/ч-1

Он принес с собой сильный ветер, скорость которого местами достигает 200 километров в час и сносит все на своем пути. Громадные волны и ливни затопили прибрежные города. Благодаря своевременному предупреждению синоптиков жертв удалось избежать.

На Филиппины обрушился мощный тайфун «Рай». Скорость ветра достигает 200 км/ч-4

Из зоны возможного удара стихии власти эвакуировали десятки тысяч жителей. Для них это дело неприятное, но привычное. Филиппины ежегодно атакуют около 20 тропических ураганов, которые вызывают наводнения и оползни.

# Природные катаклизмы # Фотофакт

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