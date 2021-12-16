На Филиппины обрушился мощный тайфун «Рай». Скорость ветра достигает 200 км/ч

Новости Филиппин. На Филиппины обрушился мощный тайфун «Рай», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Филиппин. На Филиппины обрушился мощный тайфун «Рай», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Он принес с собой сильный ветер, скорость которого местами достигает 200 километров в час и сносит все на своем пути. Громадные волны и ливни затопили прибрежные города. Благодаря своевременному предупреждению синоптиков жертв удалось избежать.
Из зоны возможного удара стихии власти эвакуировали десятки тысяч жителей. Для них это дело неприятное, но привычное. Филиппины ежегодно атакуют около 20 тропических ураганов, которые вызывают наводнения и оползни.