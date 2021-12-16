На Филиппины обрушился мощный тайфун «Рай». Скорость ветра достигает 200 км/ч

Новости Филиппин. На Филиппины обрушился мощный тайфун «Рай», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Он принес с собой сильный ветер, скорость которого местами достигает 200 километров в час и сносит все на своем пути. Громадные волны и ливни затопили прибрежные города. Благодаря своевременному предупреждению синоптиков жертв удалось избежать.