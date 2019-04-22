Папа Римский Франциск назвал взрывы на Шри-Ланке жестоким насилием

Новости мира. Мировое сообщество решительно осуждает нападения в Шри-Ланке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Соболезнования в адрес ланкийского народа поступают из разных стран. Папа Римский Франциск назвал эту атаку жестоким насилием и выразил свою солидарность с христианской общиной Шри-Ланки.