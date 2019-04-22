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Папа Римский Франциск назвал взрывы на Шри-Ланке жестоким насилием

22 апреля 2019 07:37
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Новости мира. Мировое сообщество решительно осуждает нападения в Шри-Ланке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Папа Римский Франциск назвал взрывы на Шри-Ланке жестоким насилием-1

Соболезнования в адрес ланкийского народа поступают из разных стран. Папа Римский Франциск назвал эту атаку жестоким насилием и выразил свою солидарность с христианской общиной Шри-Ланки.

Папа Римский Франциск назвал взрывы на Шри-Ланке жестоким насилием-4

Президент Беларуси призывал международное сообщество к продолжению борьбы с любыми проявлениями терроризма. Напомним, накануне страну потрясла серия взрывов.

Задержаны 7 подозреваемых в серии взрывов в Шри-Ланке

В результате теракта более 200 человек погибли, свыше 500 ранены. Уже задержаны первые подозреваемые, в стране введен комендантский час, заблокированы социальные сети.

# Взрыв # Фотофакт

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