Папа Римский Франциск назвал взрывы на Шри-Ланке жестоким насилием

Новости мира. Мировое сообщество решительно осуждает нападения в Шри-Ланке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости мира. Мировое сообщество решительно осуждает нападения в Шри-Ланке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Соболезнования в адрес ланкийского народа поступают из разных стран. Папа Римский Франциск назвал эту атаку жестоким насилием и выразил свою солидарность с христианской общиной Шри-Ланки.
Президент Беларуси призывал международное сообщество к продолжению борьбы с любыми проявлениями терроризма. Напомним, накануне страну потрясла серия взрывов.
Задержаны 7 подозреваемых в серии взрывов в Шри-Ланке
В результате теракта более 200 человек погибли, свыше 500 ранены. Уже задержаны первые подозреваемые, в стране введен комендантский час, заблокированы социальные сети.