Задержаны 7 подозреваемых в серии взрывов в Шри-Ланке
Новости мира. Шри-Ланка приходит в себя после серии мощных атак, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Правоохранители уже задержали 7 человек, которых подозревают в организации взрывов. Их имена и мотивы преступлений не сообщаются. Ответственность за взрывы пока никто на себя не взял.
Тем временем, число погибших в результате терактов уже превысило 200 человек. Около 500 пострадали. Известно, что в результате нападения погибли иностранцы. Среди них - граждане США, Британии, Китая и Нидерландов. Посольство Беларуси в Индии выясняет, есть ли среди погибших и пострадавших белорусы.
Напомним, 8 мощных взрывов прогремели утром в столице и в других частях страны. Чтобы избежать распространения дезинформации, по всей стране временно заблокированы социальные сети и мессенджеры.