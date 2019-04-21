Задержаны 7 подозреваемых в серии взрывов в Шри-Ланке

Новости мира. Шри-Ланка приходит в себя после серии мощных атак, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Правоохранители уже задержали 7 человек, которых подозревают в организации взрывов. Их имена и мотивы преступлений не сообщаются. Ответственность за взрывы пока никто на себя не взял.

Тем временем, число погибших в результате терактов уже превысило 200 человек. Около 500 пострадали. Известно, что в результате нападения погибли иностранцы. Среди них - граждане США, Британии, Китая и Нидерландов. Посольство Беларуси в Индии выясняет, есть ли среди погибших и пострадавших белорусы.