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Задержаны 7 подозреваемых в серии взрывов в Шри-Ланке

21 апреля 2019 13:43
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Новости мира. Шри-Ланка приходит в себя после серии мощных атак, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Правоохранители уже задержали 7 человек, которых подозревают в организации взрывов. Их имена и мотивы преступлений не сообщаются. Ответственность за взрывы пока никто на себя не взял.

Задержаны 7 подозреваемых в серии взрывов в Шри-Ланке-1

Тем временем, число погибших в результате терактов уже превысило 200 человек. Около 500 пострадали. Известно, что в результате нападения погибли иностранцы. Среди них - граждане США, Британии, Китая и Нидерландов. Посольство Беларуси в Индии выясняет, есть ли среди погибших и пострадавших белорусы.

Задержаны 7 подозреваемых в серии взрывов в Шри-Ланке-4

Напомним, 8 мощных взрывов прогремели утром в столице и в других частях страны. Чтобы избежать распространения дезинформации, по всей стране временно заблокированы социальные сети и мессенджеры.

# Взрыв # Фотофакт

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