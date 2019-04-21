Александр Лукашенко выразил соболезнование Президенту Шри-Ланки

Новости мира. В связи с гибелью людей в результате терактов соболезнование президенту Шри-Ланки направил Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Глава государства отметил, что в Беларуси с большой болью восприняли новости о многочисленных человеческих жертвах.

«Республика Беларусь решительно осуждает эти циничные и безжалостные преступления против ланкийского народа, призывает международное сообщество к продолжению борьбы с любыми проявлениями терроризма, экстремизма, нетерпимости и приглашает прогрессивное общество к широкому диалогу в целях повышения мер доверия и безопасности», – говорится в соболезновании.

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