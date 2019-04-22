Владимир Зеленский: «Обещаю: никогда не подведу вас всех»

Новости Украины. Украина подводит итоги голосования. Накануне в стране прошел второй тур президентских выборов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За высший государственный пост боролись два кандидата — Петр Порошенко и Владимир Зеленский. Эта избирательная кампания проходила напряженно, и даже эксперты не брались предсказывать, кто победит. О финальных аккордах предвыборной гонки и о результатах голосования – из Киева наш специальный корреспондент Александр Добриян.

Александр Добриян, СТВ:

Выборы президента Украины состоялись. Владимир Зеленский побеждает во втором туре с ошеломляющим результатом. Это стало ясно уже сразу после закрытия избирательных участков, когда были опубликованы первые результаты Национального экзитпола.

За Зеленского отдали голоса свыше 73 % опрошенных украинцев. Действующий глава государства Петр Порошенко получил чуть более четверти голосов. Эти данные не официальные результаты, но как показал первый тур выборов, цифры экзитпола лишь незначительно отличались от конечных данных Центральной избирательной комиссии.

Я просто хочу сказать спасибо. Своим родителям за поддержку и за то, что они это пережили. Моей жене за силу и выдержку. Если бы она раньше услышала, что обо мне наговорили, наверное, она бы за меня не вышла. Благодарю всю нашу команду. Спасибо всем украинцам, где бы вы сейчас не находились. Обещаю: никогда не подведу вас всех.

Пётр Порошенко после объявления результатов экзитполов публично признал своё поражение. Порошенко поздравил Зеленского с победой. Как Украина выбирала президента Предварительно, явка превысила 62%, то есть активность избирателей была на уровне первого тура.

Валерий Левченко, житель Киева:

Я думаю, что среди моих друзей проголосовали абсолютно все. Наверное, это последний тренд – все бегут голосовать. Раньше были менее активными.

Денис Новинский, депутат Верховной рады Украины:

Я хочу всем пожелать, чтобы в Украине был мир, радость и спокойствие. Чтобы Украина была сильной страной, развивалась и у нее была сильная экономика.

Организация первого тура президентских выборов в Украине получила высокую оценку фактически от всех миссий международных наблюдателей. Дебаты Порошенко и Зеленского. Онлайн Судя по всему, во втором туре удалось удержать высокие стандарты электорального процесса. По крайней мере на данный момент оценки только положительные.

Георгий Церители, специальный координатор миссии наблюдения за выборами парламентской ассамблеи ОБСЕВ:

В первую очередь, это очень важные выборы для Украины и для всего региона. И я думаю, весь мир сейчас сосредоточен на результатах выборов в Украине. Мы здесь наблюдаем этот процесс. К настоящему моменту я могу сказать – мы были на различных избирательных участках – ничего особенного не происходит, без нарушений, процессы проходят хорошо. Отмечу хорошую организацию и координацию. Это то, что к настоящему моменту видели я и мои коллеги.

Не скрывают своего удовлетворения прошедшим голосованием в Центральной избирательной комиссии Украины.