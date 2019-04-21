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Почти 190 человек погибли во время серии взрывов в отелях и храмах Шри-Ланки

21 апреля 2019 11:32
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Новости мира. В Шри-Ланке светлый праздник Пасхи омрачен трагедией,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В столице и в других частях страны прогремели сразу 8 мощных взрывов. Они произошли в нескольких отелях и католических храмах во время пасхальной службы.

Почти 190 человек погибли во время серии взрывов в отелях и храмах Шри-Ланки-1

По последним данным жертвами атак стали около 190 человек, еще почти 500 пострадали. Известно, что в результате нападения погибли 35 иностранцев. Среди них – граждане США, Британии и Нидерландов.

Почти 190 человек погибли во время серии взрывов в отелях и храмах Шри-Ланки-4

Власти пока не признали взрывы терактами. Однако по данным местных СМИ, в двух храмах атаки совершили террористы-смертники. Ответственность за взрывы пока никто не взял на себя.

Почти 190 человек погибли во время серии взрывов в отелях и храмах Шри-Ланки-7

Тем временем, на острове объявили комендантский час. В аэропорту Коломбо усилены меры безопасности. По всей стране отменены пасхальные службы и занятия в школах. Посольство Беларуси в Индии выясняет, есть ли среди погибших и пострадавших белорусы.

# Теракт # Фотофакт

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