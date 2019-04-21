Почти 190 человек погибли во время серии взрывов в отелях и храмах Шри-Ланки

Новости мира. В Шри-Ланке светлый праздник Пасхи омрачен трагедией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В столице и в других частях страны прогремели сразу 8 мощных взрывов. Они произошли в нескольких отелях и католических храмах во время пасхальной службы.

По последним данным жертвами атак стали около 190 человек, еще почти 500 пострадали. Известно, что в результате нападения погибли 35 иностранцев. Среди них – граждане США, Британии и Нидерландов.

Власти пока не признали взрывы терактами. Однако по данным местных СМИ, в двух храмах атаки совершили террористы-смертники. Ответственность за взрывы пока никто не взял на себя.