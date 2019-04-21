Порошенко поздравил Зеленского с победой. Как Украина выбирала президента

Новости Украины. Главная политическая интрига – в Украине завершился второй тур выборов президента, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Избирательные участки закрылись в 20.00. Официальные итоги окончательно подведут 22 апреля, а пока о цифрах, которые известны к этому часу.

Согласно первым данным Национального экзитпола, за Владимира Зеленского проголосовали 73,2% избирателей, за Петра Порошенко – 25,3%. Действующий президент признал результаты экзитпола, Петр Порошенко поздравил Владимира Зеленского с победой и заявил, что не уйдет из политики.

Хлеба и зрелищ – со времён Древнего Рима потребности людей мало изменились. Но о хлебе в Украине придётся думать уже новому президенту. Кандидаты обеспечили зрелище. Сценарий этой истории писали политтехнологи штабов обоих кандидатов. Казалось бы, выдвинутые Владимиром Зеленским условия дебатов для Петра Порошенко неприемлемы. Но нет. И вот уже ставшее крылатым:

Ну, стадион так стадион. Жду вас, Владимир Александрович.

Прильнув к экранам смартфонов и телевизоров, дебатов ждала вся страна. Но для начала был «кровавый» пролог.

Накануне выборов в Украине пролилась кровь… кандидатов в президенты. Правда, лишь в объёмах, необходимых для лабораторных исследований. Претендентов на пост главы государства проверили на алкогольную и наркозависимость.

Пресс-конференции по поводу сдачи анализов – безусловное, но неоднозначное ноу-хау. Кто и чего больше сдал СМИ, обсуждали с упоением целую неделю. Однако чистые анализы кандидатов вовсе не означали, что украинцам удастся избрать «чистого» президента. Слишком много грязи вылито друг на друга оппонентами. В какой-то момент Владимира Зеленского, например, и вовсе размазали. По дороге. Грузовиком.

Вирусное видео в цифровую эру – сильный аргумент. Вместо борьбы политических программ, анонсов реформ и стратегий украинский избиратель получил реалити-шоу с самыми узнаваемыми людьми страны в главных ролях.

Евгений Магда, директор Института мировой политики (Украина):

Как по мне, должна вызывать раздражение у думающих избирателей, это технология ложного объекта. Начиная с 3 апреля, мы с вами живем в условиях – перефразируя название известного фильма – «анализируя дебаты». У нас идёт речь о том, где, как и кому сдавать анализы, на каких условиях проводить телевизионные дебаты. Тогда как уходит драгоценное время для обсуждения возвращения Донбасса, Крыма, евроинтеграции, кадровых вопросов и много другого.

Услышать конструктивную критику и реальные планы украинцы до последнего надеялись на дебатах, о которых всё никак не могли договориться кандидаты. Пётр Порошенко упрекал Владимира Зеленского в трусости и настойчиво искал встречи.

В студию телеканала 1+1 действующий президент страны пришёл в поисках оппонента, когда тот уже был на полпути во Францию для встречи с тамошним президентом. 14 апреля на «Олимпийском» Пётр Порошенко опять дебатировал в одиночестве.

И всё же спорткомплекс «Олимпийский» дождался апогея – главных дебатов страны. Бесплатные билеты своим сторонникам кандидаты раздавали каждый по своей технологии. Владимир Зеленский – онлайн на специальном сайте. Пётр Порошенко – по-старинке бумажные. В результате вместо ожидаемых 60 тысяч на стадион дошло лишь 22.

За минуту до начала дебатов казалось, что взаимная неприязнь кандидатов непреодолима. Но и здесь сценаристы удивили. Пётр Порошенко вместе со своей командой переходит на сцену к Владимиру Зеленскому. В то, что они способны пожать друг другу руки после всего что было за эти три недели, верили немногие. И вот телекамеры крупным планом фиксируют исторический момент.

Однако на этом любезности закончились. 40 минут взаимных упрёков и обвинений. Концентрированный коктейль из всего, что уже не раз говорили кандидаты. И всё же есть в Украине темы, которые способны не только объединить, но и поставить на колени даже таких разных людей.

Я сейчас готов встать на колени перед каждой матерью, которая не дождалась своего сына с фронта. Перед каждым ребенком, который не дождался отца. Кульминация трёх недель ожидания получилась яркой и неоднозначной.

То, что и ожидали. Что Зеленский должен был сказать, то и сказал.

Президент выглядел на все 100. Пришёл с гордо поднятой головой и сказал всё, как оно есть.

Было интересно посмотреть, но без этих дебатов, в принципе, можно было обойтись.

Надеюсь, весь мир увидел что это очень плохая идея – на стадионе проводить дебаты. Всё зависит от публики: у кого больше – тот и победил.

И всё же главный итог дебатов (и это отметили не только в Украине) – кандидатам удалось заставить украинцев, возможно, как никогда, серьезно подумать и осмыслить ценность и важность голосования. Тем временем, день тишины чуть не закончился скандалом.

Александр Добриян, корреспондент:

До начала голосования – менее 10 часов. Суд рассматривает иск независимого наблюдателя Андрея Хилько. Он требует лишить регистрации кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского. Истец счёл бесплатные билеты на те самые дебаты «подкупом» избирателей.

Андрей Хилько, официальный наблюдатель за выборами президента Украины:

Нельзя предлагать что-либо бесплатно в ходе предвыборной агитации. Если мы сегодня в ходе судебного заседания признаем, что суд не видит здесь нарушения, завтра можно будет предлагать пригласительные с конвертами с деньгами.

Сергей Ионушас, официальный представитель кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского:

Когда судья попросил процитировать норму закона, на которую ссылается истец, к сожалению, он не смог этого сделать. Наверное, потому что этой нормы не существует.

Иски Андрея Хилько за последние три недели уже отклоняли не менее пяти раз. И нынешний выглядел очередным фейком. Последнее слово – за судом. А неожиданностям здесь научились не удивляться.

Всё в порядке. Утром Владимир Зеленский в бодром настроении и по-прежнему в статусе кандидата в президенты спешит на избирательный участок. В бюллетени всего два имени. Напротив одного из них начинающий политик, по его собственному признанию, однажды уже ставил «галочку» и ошибся. Так что в этот раз – без вариантов. С журналистами Зе-кандидат общается меньше, чем в первом туре, и спешит покинуть участок.

Александр Добриян:

Накануне выборов Пётр Порошенко призывал украинцев прийти на избирательные участки в вышиванках. Но людей в национальной одежде не так много.

В классическом костюме и сам действующий президент. Зато в вышиванках его родные. Вообще, большая семья поддерживала своего кандидата на протяжении всей этой непростой предвыборной кампании.

В отличие от оппонента, Пётр Порошенко сегодня много общался с журналистами, повторил все тезисы на русском и на английском. И даже подарил президентскую ручку члену комиссии.

Надежда – главное слово дня. Именно с ней пришли сегодня украинцы на избирательные участки и с ней делали свой выбор. Вне зависимости от кандидата, ожидания одни и те же у всех – жить лучше в процветающей стране.