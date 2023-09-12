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Панды-близнецы отметили день рождения в зоопарке Мадрида

12 сентября 2023 12:53
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Новости Испании. Близнецы Ю-Ю и Цзю-Цзю праздную день рождения. Пандам исполнилось два года, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. И отметили они это событие в родном мадридском зоопарке.

Панды-близнецы отметили день рождения в зоопарке Мадрида-1

Вес медвежат при рождении составлял всего 140 граммов. Сложно поверить, тем более, что сегодня братья уже весят по 70 килограммов. Но это не мешает им впадать в детство и радоваться подаркам и угощениям.

Панды-близнецы отметили день рождения в зоопарке Мадрида-4

Тем более, что этот торт приготовили специально для них.

Панды-близнецы отметили день рождения в зоопарке Мадрида-7

Алехандро Кабрера, сотрудник зоопарка:
Замороженный торт состоит из того, что они больше всего любят. Яблоки, мед и виноград в больших количествах им достаются редко. Но поскольку сегодня особенный день, сделали такой подарок.

Панды-близнецы отметили день рождения в зоопарке Мадрида-10

Когда братья-близнецы вырастут, их отправят в Китай на исследовательскую базу по разведению гигантских панд в Чэнду. Все родившиеся малыши по умолчанию являются собственностью КНР.

# Животные # Марина Кишкурно # Новости Испании # Фотофакт

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