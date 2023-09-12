Панды-близнецы отметили день рождения в зоопарке Мадрида

Новости Испании. Близнецы Ю-Ю и Цзю-Цзю праздную день рождения. Пандам исполнилось два года, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. И отметили они это событие в родном мадридском зоопарке.

Вес медвежат при рождении составлял всего 140 граммов. Сложно поверить, тем более, что сегодня братья уже весят по 70 килограммов. Но это не мешает им впадать в детство и радоваться подаркам и угощениям.

Тем более, что этот торт приготовили специально для них.

Алехандро Кабрера, сотрудник зоопарка:

Замороженный торт состоит из того, что они больше всего любят. Яблоки, мед и виноград в больших количествах им достаются редко. Но поскольку сегодня особенный день, сделали такой подарок.