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Чемпионат по лени проходит в Черногории. Победитель получит 1000 евро

12 сентября 2023 12:52
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Новости Черногории. В Черногории проходит чемпионат по лени, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Участники лежат уже больше трех недель, и это новый рекорд.

Чемпионат по лени проходит в Черногории. Победитель получит 1000 евро-1

Из всех, кто вышел на старт, за звание победителя борьбу продолжают семь человек. Все они заявляют, что готовы сражаться за победу. К ней, кстати, прилагается и приз – 1 000 евро. Немного по сравнению с другими чемпионатами. С другой стороны и делать-то тут ничего не надо.

Чемпионат по лени проходит в Черногории. Победитель получит 1000 евро-4

Участникам разрешено читать и пользоваться мобильными телефонами. И кажется, такие соревнования вполне подходят местным жителям. Они уже стали доброй традицией. Первый подобный чемпионат прошел еще 12 лет назад.

# Необычное # Марина Кишкурно # Новости Черногории # Фотофакт

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