Чемпионат по лени проходит в Черногории. Победитель получит 1000 евро

Новости Черногории. В Черногории проходит чемпионат по лени, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Участники лежат уже больше трех недель, и это новый рекорд.

Из всех, кто вышел на старт, за звание победителя борьбу продолжают семь человек. Все они заявляют, что готовы сражаться за победу. К ней, кстати, прилагается и приз – 1 000 евро. Немного по сравнению с другими чемпионатами. С другой стороны и делать-то тут ничего не надо.