Новости по тегу #Новости Испании

87-летнюю пенсионерку в погоне за наживой арендодатели буквально сжили со свету. Принудительное выселение старушки из родных стен подняло мощную волну жилищных бунтов по всей стране.
В результате столкновений травмы получили 30 полицейских. Также зафиксирован значительный ущерб муниципальной инфраструктуре и припаркованному транспорту.
Ценой мощнейших протестов против кризиса недвижимости в Испании стали роспуск парламента и экстренные выборы, назначенные на 29 ноября.
Поводом изменить планы стал острый политический кризис вокруг реформы рынка жилья.
Ярким символом отчаяния горожан стал громкий звон ключей от арендованных квартир – так люди заявляли о своем праве на крышу над головой.
Историки называют этот потоп самым разрушительным за последние 70 лет.
В Испании демонстрации из-за жилищного кризиса расширяются. После Мадрида палаточные лагеря появились в Барселоне, Севилье и Малаге.
На центральной площади сотни людей разбили палаточный лагерь после массовой манифестации.
Поводом послужил случай, когда пожилую женщину выселили из съемной квартиры, где она прожила 70 лет.
Обращаясь к министру внутренних дел, она показала баллончик как символ проблемы безопасности в Сеуте, заявив, что это базовый инвентарь для местных женщин.
В Риме объясняют это сохраняющимися рисками для внутренней безопасности.
По данным Национального института статистики Испании, в июле индекс потребительских цен в стране вырос на 3,6% в годовом выражении.
11 октября 2026 19:35
11 октября 2026 19:25
11 октября 2026 19:15
11 октября 2026 18:55
11 октября 2026 18:30
11 октября 2026 18:30
11 октября 2026 18:14
11 октября 2026 18:00