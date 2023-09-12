Первый в мире публичный полёт на жидком водороде совершил самолёт в Словении
Новости Словении. В Словении самолет совершил первый в мире публичный полет на жидком водороде, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. К 2050 году авиация стремится достичь нулевых выбросов. И этот тихий легкомоторный транспорт – тому подтверждение. Да, конкретно этот самолет маловат, но в целом на жидком водороде можно преодолеть более 1 500 километров, говорят ученые.
Йозеф Калло, генеральный директор авиакомпании:
Это показывает нам, что можно не просто летать на водороде, что мы доказывали сотни раз за последние пару лет, но и что летать можно на большие расстояния.
Переход на водородные двигатели – дело не одного дня. Процесс может занять от 10 до 20 лет. Например, авиакомпаниям придется менять инфраструктуру в аэропортах. Вместе с тем и цель у ученых глобальная. В 2024 году компания планирует построить 40-местный самолет, который пролетит 1 400 километров.