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Первый в мире публичный полёт на жидком водороде совершил самолёт в Словении

12 сентября 2023 12:50
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Новости Словении. В Словении самолет совершил первый в мире публичный полет на жидком водороде, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. К 2050 году авиация стремится достичь нулевых выбросов. И этот тихий легкомоторный транспорт – тому подтверждение. Да, конкретно этот самолет маловат, но в целом на жидком водороде можно преодолеть более 1 500 километров, говорят ученые.

Первый в мире публичный полёт на жидком водороде совершил самолёт в Словении-1

Йозеф Калло, генеральный директор авиакомпании:
Это показывает нам, что можно не просто летать на водороде, что мы доказывали сотни раз за последние пару лет, но и что летать можно на большие расстояния.

Первый в мире публичный полёт на жидком водороде совершил самолёт в Словении-4

Переход на водородные двигатели – дело не одного дня. Процесс может занять от 10 до 20 лет. Например, авиакомпаниям придется менять инфраструктуру в аэропортах. Вместе с тем и цель у ученых глобальная. В 2024 году компания планирует построить 40-местный самолет, который пролетит 1 400 километров.

# Самолет # Марина Кишкурно # Фотофакт

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