Немецкое озеро Роттер полностью покрыли ядовитые водоросли

Новости Германии. Знаменитое немецкое озеро Роттер закрыли для купания, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Дело в том, что почти всю его поверхность покрыли водоросли, которые представляют опасность для животных и человека. Тем более эти бактерии быстро размножаются в хорошую солнечную погоду. Впрочем, местные жители поездку на пляж решили не откладывать.

Юлия Вервейн, жительница Германии:

Жаль, но я здесь с ребенком все еще могу загорать. Ребенок играет в песке с игрушками. Но в другое время, когда погода хорошая, мы также любим плавать. Надеемся, что ситуация изменится.