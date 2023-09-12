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Немецкое озеро Роттер полностью покрыли ядовитые водоросли

12 сентября 2023 12:49
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Новости Германии. Знаменитое немецкое озеро Роттер закрыли для купания, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Дело в том, что почти всю его поверхность покрыли водоросли, которые представляют опасность для животных и человека. Тем более эти бактерии быстро размножаются в хорошую солнечную погоду. Впрочем, местные жители поездку на пляж решили не откладывать.

Немецкое озеро Роттер полностью покрыли ядовитые водоросли-1

Юлия Вервейн, жительница Германии:
Жаль, но я здесь с ребенком все еще могу загорать. Ребенок играет в песке с игрушками. Но в другое время, когда погода хорошая, мы также любим плавать. Надеемся, что ситуация изменится.

Немецкое озеро Роттер полностью покрыли ядовитые водоросли-4

Вручную очистить озеро вряд ли получится. Если кто и сможет изменить ситуацию, то только сама природа. Так что местные ждут и порывистого ветра, и облачной погоды.

# Природные явления # Марина Кишкурно # Новости Германии # Фотофакт

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