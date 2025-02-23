Новые переговоры России и США состоятся 25 февраля – анализируем все тонкости уже прошедших

На неделе мы стали свидетелями нового исторического поворота. Москва и Вашингтон взяли курс на сближение и сели за стол переговоров. В столице Саудовской Аравии встретились делегации из России и США, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. В воздухе повисло ожидание новой встречи, уже на самом высоком уровне, после которой уже будут расставлены многие точки над i. А пока этого не произошло, мы разобрались буквально в самых мельчайших деталях встречи в Саудовской Аравии. Официальные заявления сделаны, но они далеко не всегда говорят, что на самом деле происходило за круглым столом. Тем более, что эти переговоры были максимально закрыты. А это еще больше подогревает интерес.

Эту встречу ждали несколько лет, а организовали молниеносно. Буквально пару дней – и Россия и США берут курс на Эр-Рияд. За столом переговоров пока без первых лиц. Но и этот состав более чем. Делегацию из Штатов возглавляет Марко Рубио, из России – Сергей Ларов. Они оба прибыли в Саудовскую Аравию за день до встречи. Сами переговоры начались во вторник, 18 февраля, около 11. Накануне ночью и рано утром в городе шел дождь, что для пустыни весьма необычно. В целом этот день будет совсем не похож на остальные.

Андрей Русакович, доктор исторических наук, профессор:

В данном случае мы имеем достаточно уникальный поворот мировой истории. Переговоры проходят после достаточно длительного периода политической конфронтации.

Вместе с экспертом расшифровываем то, что осталось между официальных строк. Что замечаем первым, стремление к балансу и равенству. Это золотые правила диппротокола, которые читаются буквально во всем. Андрей Русакович:

Конечно, оформление. Присутствуют флаги всех трех сторон. Причем, они размещены сбалансированно. То есть преимущество не отдается, мы видим, ни российской, ни североамериканской символике. Размещение – по обе стороны, двусторонние переговоры все-таки. Ну и немножко так определена роль Саудовской Аравии как посредника. В целом обстановка в меру торжественная. А с большего деловая. Нет загруженности цветами и другими элементами декора, что могло бы отвлекать от сути происходящего.

Андрей Русакович:

Видите, как оформлены рабочие места участников переговоров. Люди готовы к переговорам, то есть записи какие-то экспертные, наверное, материалы подготовлены там, распределены в рамках делегации роли, кто первый выступает, какую повестку формируют, политическую, экономическую часть.

Переговоры заняли 4,5 часа. Практически в режиме нон-стон. Был всего один короткий перерыв. Во время – ни слова для прессы. Уж слишком тонкая материя. Уже после пойдут первые заявления. Да, одной встречи для полноценного мира мало. Но в этом случае главным было хотя бы начать.

Сергей Лавров, министр иностранных дел России:

Мы не просто слушали, но и слышали друг друга. У меня есть основания полагать, что американская сторона стала лучше понимать нашу позицию.

Марко Рубио, государственный секретарь США:

Цель состоит в том, чтобы положить конец этому конфликту справедливым и приемлемым для всех вовлеченных сторон способом.

В России и США возобновят работу посольства. Начнут восстановление экономического взаимодействия. Обсуждали и снятие санкций, но этот вопрос требует более глубокой проработки. Как и остановка боевых действий в Украине. И в Кремле, и в Белом доме заявили, что остались довольны переговорами. А значит, лед тронулся.

Владимир Путин, президент России:

С американской стороны были совсем другие люди, которые были открыты для переговорного процесса, без всякой предвзятости. Дональд Трамп, президент США:

Переговоры были очень хороши. Россия хочет что-то сделать.

Пожалуй, чуть ли не единственным, кто в итоге оказался разочарованным, стал Владимир Зеленский. Его за стол переговоров не приглашали. Хотя он даже был неподалеку. В воскресенье, 16 февраля, прилетел с визитом в ОАЭ. А 18 февраля встречался с главой Турции и даже планировал посетить Саудовскую Аравию, но планы пришлось пересмотреть. Возможно, из-за переизбытка чувств или джетлага Зеленский нагрубил Трампу, назвав его предложение вернуть долги несерьезным. В Вашингтоне такого не простили. Глава Белого дома обрушился с критикой с удвоенной силой.

Дональд Трамп:

Мы имеем дело с ситуацией, когда в Украине не было выборов, когда военное положение в Украине. Где же лидер в Украине? Я имею в виду, мне неприятно это говорить, но его рейтинг одобрения упал до 4 %.

Эти словесные пикировки и другие события заставили поволноваться и Европу. Накануне переговоров в Эр-Рияде Макрон объявил срочный сбор. Европейский истеблишмент слетелся в Париж. Но никаких решений не принято. Да и о чем говорить, если у Европы давно нет права голоса, как и места за столом переговоров в Эр-Рияде. Савиных: Россия не просто выиграла войну, Россия выиграла столкновение с западной коалицией.

Удастся ли обеспечить реальный мир – вопрос многокомпонентный. Но в Саудовской Аравии попытались этому всячески способствовать. Для переговорщиков выделили самый красивый королевский дворец – Аль-Дирия. И вручили золотые значки в виде восьмиконечной звезды. Конечно, это не простой сувенир – подарок с глубоким смыслом.

Владимир Кошелев, доктор исторических наук, арабист:

Восьмиконечная звезда особое значение имеет в исламе. Символизирует путь к краю, надежде, справедливости. То есть такой намек символический присутствует.

Королевство давно стремится найти баланс в международных отношениях, поддерживая диалог и с Россией, и с Вашингтоном. В Саудовской Аравии с визитами принимают и Путина, и Трампа. Такая гибкая восточная дипломатия поможет стране выйти на новый международный уровень, считают эксперты.