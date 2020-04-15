Озвучены критерии для отмены карантина в странах ЕС

Новости мира. Еврокомиссия разработала и озвучила критерии для отмены карантина в ЕС. Рекомендации странам на видеоконференции представила её глава Урсула фон дер Ляйен, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Чтобы приступить к снятию ограничений, должны быть соблюдены три условия: снижение распространения болезни, наличие достаточного потенциала системы здравоохранения, а также отработанной системы мониторинга болезни и контактов заражённых лиц.

В Китае одобрили испытания двух вакцин против коронавируса