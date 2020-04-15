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Озвучены критерии для отмены карантина в странах ЕС

15 апреля 2020 14:10
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Новости мира. Еврокомиссия разработала и озвучила критерии для отмены карантина в ЕС. Рекомендации странам на видеоконференции представила её глава Урсула фон дер Ляйен, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Чтобы приступить к снятию ограничений, должны быть соблюдены три условия: снижение распространения болезни, наличие достаточного потенциала системы здравоохранения, а также отработанной системы мониторинга болезни и контактов заражённых лиц.

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Озвучены критерии для отмены карантина в странах ЕС-1

Количество заразившихся и умерших людей за день на протяжении последней недели в большинстве стран ЕС относительно стабилизировалось, а в некоторых государствах даже начало снижаться. Тем временем в Дании открылись школы и детские сады. Страна стала первой в Европе, где возобновили работу учебные заведения.

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Озвучены критерии для отмены карантина в странах ЕС-4

А в Чехии уже через 5 дней откроются фермерские рынки, автосалоны, мастерские, а также возобновятся спортивные тренировки. Власти даже разрешили проводить свадьбы при условии, что гостей будет не более 10. Планируется, что полностью страна выйдет из карантина в начале июня. 

# Коронавирус # Урсула фон дер Ляйен # Фотофакт

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