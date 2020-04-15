На выборах в Южной Корее участвует рекордное число политических партий

Новости мира. Парламентские выборы проходят в Южной Корее, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По всей стране открылись более 14 тысяч участков, где граждане могут отдать голос за понравившегося кандидата. Участие в гонке принимают рекордное число политических партий и кандидатов, а мест в Национальном собрании всего 300.