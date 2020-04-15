Прямой эфир

На выборах в Южной Корее участвует рекордное число политических партий

15 апреля 2020 13:38
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости мира. Парламентские выборы проходят в Южной Корее, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

На выборах в Южной Корее участвует рекордное число политических партий -1

По всей стране открылись более 14 тысяч участков, где граждане могут отдать голос за понравившегося кандидата. Участие в гонке принимают рекордное число политических партий и кандидатов, а мест в Национальном собрании всего 300.

На выборах в Южной Корее участвует рекордное число политических партий -4

Основная борьба разворачивается между правящей Демократической партией и консервативной Объединенной партией будущего. Стоит отметить, Республика Корея стала первой в мире страной, где всеобщие выборы проходят на фоне пандемии COVID-19.  

На выборах в Южной Корее участвует рекордное число политических партий -7

# Выборы # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Год со дня трагедии. В Нотр-Даме зазвонит самый старый колокол
15 апреля 2020 12:01

Год со дня трагедии. В Нотр-Даме зазвонит самый старый колокол

Туризм Египта ежемесячно теряет 1 млрд долларов из-за пандемии
15 апреля 2020 11:49

Туризм Египта ежемесячно теряет 1 млрд долларов из-за пандемии

В Китае 11 человек погибли в результате тройного ДТП
15 апреля 2020 11:43

В Китае 11 человек погибли в результате тройного ДТП