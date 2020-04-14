В Китае одобрили испытания двух вакцин против коронавируса

Новости Китая. Испытание двух вакцин против COVID-19 на людях одобрили в Китае, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Препараты были разработаны Уханьским институтом биологической продукции и Пекинской научно-исследовательской компанией. Это первая партия вакцины от коронавируса, которую разрешили тестировать на людях. Предполагается, что в случае успеха ее можно будет применять для массовой прививки.

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Разработчики имеют мощности для масштабного производства и готовы к удовлетворению экстренной потребности в этих препаратах.