Прямой эфир

В Китае одобрили испытания двух вакцин против коронавируса

14 апреля 2020 17:50
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Китая. Испытание двух вакцин против COVID-19 на людях одобрили в Китае, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Китае одобрили испытания двух вакцин против коронавируса-1

Препараты были разработаны Уханьским институтом биологической продукции и Пекинской научно-исследовательской компанией. Это первая партия вакцины от коронавируса, которую разрешили тестировать на людях. Предполагается, что в случае успеха ее можно будет применять для массовой прививки.

Около 400 млн за последний месяц: в Нидерландах из-за пандемии уничтожают цветы

Разработчики имеют мощности для масштабного производства и готовы к удовлетворению экстренной потребности в этих препаратах.

В Китае одобрили испытания двух вакцин против коронавируса-4

# Коронавирус # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Число жертв торнадо на юге США возросло до 33, ещё несколько десятков граждан пострадали
14 апреля 2020 17:46

Число жертв торнадо на юге США возросло до 33, ещё несколько десятков граждан пострадали

Смягчают карантин и ограничения. В каких странах мира эпидемиологическая обстановка улучшается
14 апреля 2020 13:06

Смягчают карантин и ограничения. В каких странах мира эпидемиологическая обстановка улучшается

Пожар в Чернобыльской зоне тушат свыше 400 человек и десятки единиц техники
14 апреля 2020 12:58

Пожар в Чернобыльской зоне тушат свыше 400 человек и десятки единиц техники