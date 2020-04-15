В Пакистане сотни цыплят вылупились из выброшенных яиц

Новости Пакистана. Неподалёку от пакистанского города Карачи местные жители сняли удивительные кадры. По полю и дороге бегали сотни цыплят, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Пакистана. Неподалёку от пакистанского города Карачи местные жители сняли удивительные кадры. По полю и дороге бегали сотни цыплят, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Как выяснилось, несколько недель назад производители сельскохозяйственной продукции оставили здесь тысячи непригодных для продажи яиц.
Однако, далеко не все они оказались испорченными. Благодаря жаркой погоде в них стали развиваться птенцы. В результате на свет появились сотни желтоперых малышей.