В Пакистане сотни цыплят вылупились из выброшенных яиц

Новости Пакистана. Неподалёку от пакистанского города Карачи местные жители сняли удивительные кадры. По полю и дороге бегали сотни цыплят, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.





Как выяснилось, несколько недель назад производители сельскохозяйственной продукции оставили здесь тысячи непригодных для продажи яиц.