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В Пакистане сотни цыплят вылупились из выброшенных яиц

15 апреля 2020 13:53
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Новости Пакистана. Неподалёку от пакистанского города Карачи местные жители сняли удивительные кадры. По полю и дороге бегали сотни цыплят, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

В Пакистане сотни цыплят вылупились из выброшенных яиц -1



Как выяснилось, несколько недель назад производители сельскохозяйственной продукции оставили здесь тысячи непригодных для продажи яиц.

В Пакистане сотни цыплят вылупились из выброшенных яиц -3

Однако, далеко не все они оказались испорченными. Благодаря жаркой погоде в них стали развиваться птенцы. В результате на свет появились сотни желтоперых малышей.

В Пакистане сотни цыплят вылупились из выброшенных яиц -6

# Необычное # Фотофакт

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