Год со дня трагедии. В Нотр-Даме зазвонит самый старый колокол

Новости Франции. Год со дня трагедии: 15 апреля 2019 года сгорел Нотр-Дам-де-Пари.
Новости Франции. Год со дня трагедии: 15 апреля 2019 года сгорел Нотр-Дам-де-Пари.
Реликвии из собора удалось спасти, однако шедевр готического зодчества сильно пострадал в пламени. Огнём были полностью уничтожены 2/3 деревянной кровли и готический шпиль. Пожарные боролись с возгоранием на протяжении 14 часов и смогли предотвратить обрушение сводов.
«От собора точно ничего не останется». Горит Собор Парижской Богоматери
Буквально за следующие сутки на восстановление собора Парижской Богоматери было собрано 600 миллионов евро. Причины возникновения пожара до сих пор не установлены.
Чтобы воскресить в памяти драматические события того дня, в 8 вечера в южной башне собора зазвенит самый старый колокол Эммануэль. Он был изготовлен в 1686 году и весит 13 тонн.