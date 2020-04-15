Год со дня трагедии. В Нотр-Даме зазвонит самый старый колокол

Новости Франции. Год со дня трагедии: 15 апреля 2019 года сгорел Нотр-Дам-де-Пари.

Реликвии из собора удалось спасти, однако шедевр готического зодчества сильно пострадал в пламени. Огнём были полностью уничтожены 2/3 деревянной кровли и готический шпиль. Пожарные боролись с возгоранием на протяжении 14 часов и смогли предотвратить обрушение сводов.

Буквально за следующие сутки на восстановление собора Парижской Богоматери было собрано 600 миллионов евро. Причины возникновения пожара до сих пор не установлены.

Чтобы воскресить в памяти драматические события того дня, в 8 вечера в южной башне собора зазвенит самый старый колокол Эммануэль. Он был изготовлен в 1686 году и весит 13 тонн.