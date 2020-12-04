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От коронавируса во всём мире умерли более 1,5 млн человек

04 декабря 2020 08:10
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Новости мира. Число жертв коронавируса в мире преодолело новый рубеж. По данным американского университета Джонса Хопкинса, от COVID-19 умерли более 1,5 миллионов человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

От коронавируса во всём мире умерли более 1,5 млн человек-1

Наихудшая ситуация в США. Там скончались свыше 270 тысяч жителей. В тройке антилидеров по смертности также Бразилия и Индия. Далее следуют Мексика и Великобритания.  

По последним данным, коронавирусом в мире заражены более 65 миллионов жителей. За все время пандемии излечились от вируса почти 42 миллиона.  

От коронавируса во всём мире умерли более 1,5 млн человек-4

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# Коронавирус # Фотофакт

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