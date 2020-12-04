От коронавируса во всём мире умерли более 1,5 млн человек

Новости мира. Число жертв коронавируса в мире преодолело новый рубеж. По данным американского университета Джонса Хопкинса, от COVID-19 умерли более 1,5 миллионов человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наихудшая ситуация в США. Там скончались свыше 270 тысяч жителей. В тройке антилидеров по смертности также Бразилия и Индия. Далее следуют Мексика и Великобритания.