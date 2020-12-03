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В Чехии ослабляют карантинный режим, а в Германии продлевают. Ситуация с коронавирусом в мире

03 декабря 2020 10:04
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Почти 65 миллионов жителей планеты заражены коронавирусом. Антилидером по заболеваемости и смертности все еще остаются США, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За минувшие сутки от COVID-19 там умерли более 2 700 человек. Это самый высокий показатель с апреля.  

В Чехии ослабляют карантинный режим, а в Германии продлевают. Ситуация с коронавирусом в мире-1

В Германии тем временем планируют продлить карантин. По словам Ангелы Меркель, если ситуация с вирусом в стране существенно не изменится, меры блокировки будут действовать до 10 января.  

В Чехии ослабляют карантинный режим, а в Германии продлевают. Ситуация с коронавирусом в мире-4

О новых ограничениях в период зимних праздников заявили также в Испании. В новогоднюю и рождественскую ночь на всей территории страны будет действовать комендантский час. Разрешаются встречи группами не более 10 человек.  

В Чехии ослабляют карантинный режим, а в Германии продлевают. Ситуация с коронавирусом в мире-7

В Чехии между тем карантинный режим, наоборот, ослабляют. Риск коронавирусной инфекции снижен до третьего из пяти возможных уровней. Возобновляют работу рестораны, бары, кафе и непродовольственные магазины. Комендантский час отменен.  

# Коронавирус # Ангела Меркель # Фотофакт

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