В Нью-Йорке зажгли главную рождественскую ёлку США. Смотрите, как она выглядит

Новости США. Главная рождественская елка США засияла яркими огнями. Праздничное дерево зажгли у знаменитого Рокфеллер-центра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости США. Главная рождественская елка США засияла яркими огнями. Праздничное дерево зажгли у знаменитого Рокфеллер-центра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Чтобы стать свидетелями этого момента, обычно в Нью-Йорке собираются тысячи американцев. Однако в 2020 году из-за пандемии традицию пришлось нарушить. За открытием зеленой красавицы жители наблюдали онлайн.
23-метровую ель украсили 50 тысяч лампочек и хрустальная звезда, собранная из 3 миллионов кристаллов Swarovski. Радовать жителей города красочное дерево будет до начала января.