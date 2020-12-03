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В Нью-Йорке зажгли главную рождественскую ёлку США. Смотрите, как она выглядит

03 декабря 2020 15:13
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Новости США. Главная рождественская елка США засияла яркими огнями. Праздничное дерево зажгли у знаменитого Рокфеллер-центра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Нью-Йорке зажгли главную рождественскую ёлку США. Смотрите, как она выглядит-1

В Нью-Йорке зажгли главную рождественскую ёлку США. Смотрите, как она выглядит-3

Чтобы стать свидетелями этого момента, обычно в Нью-Йорке собираются тысячи американцев. Однако в 2020 году из-за пандемии традицию пришлось нарушить. За открытием зеленой красавицы жители наблюдали онлайн.  

В Нью-Йорке зажгли главную рождественскую ёлку США. Смотрите, как она выглядит-6

В Нью-Йорке зажгли главную рождественскую ёлку США. Смотрите, как она выглядит-8

23-метровую ель украсили 50 тысяч лампочек и хрустальная звезда, собранная из 3 миллионов кристаллов Swarovski. Радовать жителей города красочное дерево будет до начала января.  

# Новый год # Фотофакт

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