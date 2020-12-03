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Продажу автомобилей на бензине и дизеле хотят запретить в Японии

03 декабря 2020 14:35
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Новости Японии. Япония откажется от автомобилей на бензине и дизеле. В планах правительства страны запретить продажу подобных машин к 2035 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Продажу автомобилей на бензине и дизеле хотят запретить в Японии-1

На внутреннем рынке можно будет приобрести лишь автомобили с гибридными, электрическими или водородными двигателями. Таким образом власти надеются сократить вредные выбросы в атмосферу. Сейчас электромобили в стране производят в ограниченном количестве. К 2030 году долю таких авто планируют увеличить до 55 %.  

# Экология # Фотофакт

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