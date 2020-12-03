Продажу автомобилей на бензине и дизеле хотят запретить в Японии

Новости Японии. Япония откажется от автомобилей на бензине и дизеле. В планах правительства страны запретить продажу подобных машин к 2035 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На внутреннем рынке можно будет приобрести лишь автомобили с гибридными, электрическими или водородными двигателями. Таким образом власти надеются сократить вредные выбросы в атмосферу. Сейчас электромобили в стране производят в ограниченном количестве. К 2030 году долю таких авто планируют увеличить до 55 %.