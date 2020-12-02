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Когда начнутся поставки вакцины от коронавируса? Прогноз ВОЗ

02 декабря 2020 19:47
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Всемирная организация здравоохранения ожидает начала поставок вакцин от COVID-19 во втором и третьем кварталах 2021 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Когда начнутся поставки вакцины от коронавируса? Прогноз ВОЗ-1

При этом для более уязвимых групп населения препарат, вероятнее всего, будет доступен раньше – в первые три месяца 2021-го. Речь идет о тех, кто стоит на передовой в борьбе с пандемией, а также пожилых людях.

Когда начнутся поставки вакцины от коронавируса? Прогноз ВОЗ-4

На разных этапах разработки сейчас находятся более 210 вакцин от коронавируса. Свыше 40 из них уже на фазе клинических испытаний. По последним данным, число заболевших COVID-19 в мире превысило 64 миллиона.

Когда начнутся поставки вакцины от коронавируса? Прогноз ВОЗ-7

В ряде стран, где эпидобстановка улучшилась, приступили к отмене карантинных мер. Так, в Великобритании завершился всеобщий локдаун. Вместо него начали действовать локальные ограничения. Во Франции с 16 декабря откроются музеи, театры и рестораны, возобновит работу Эйфелева башня.

Когда начнутся поставки вакцины от коронавируса? Прогноз ВОЗ-10

В Латвии тем временем меры блокировки отменять не спешат. В стране до 11 января продлили режим чрезвычайного положения.

Когда начнутся поставки вакцины от коронавируса? Прогноз ВОЗ-13

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# Коронавирус # Фотофакт

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