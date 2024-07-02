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Daily Express: Путин послал грозный сигнал США, отправив подводную лодку на Кубу

02 июля 2024 15:21
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Президент России Владимир Путин отправил свои корабли на Кубу, что, по мнению Daily Express, является сигналом для США. Об этом пишет РИА Новости.

По словам эксперта по вопросам военной обороны Иэна Баллантайна, это сигнал Западу о риске недооценить военно-морскую мощь России.

Соединенные Штаты и их партнеры следят за перемещениями российских кораблей, включая атомную подводную лодку «Казань» и фрегат «Адмирал Горшков».

Экс-президент США Дональд Трамп связал прибытие российских судов на Кубу со слабым поведением президента Джо Байдена, заявив, что это поставило США под угрозу.

# Международная политика

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