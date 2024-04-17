Орбан требует отставки руководства Евросоюза

Руководство Европейского союза необходимо менять. Такое мнение высказал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, пишет РИА Новости.

По мнению Орбана, лидеры ЕС при решении вопросов преимущественно предпочитают применять «политический шантаж». В качестве примера премьер Венгрии приводит отказ главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в перечислении помощи государству из фондов ЕС «из-за миграционной и анти-гендерной политики» Будапешта.

При этом, как отмечает Орбан, политики, находящиеся в руководстве Евросоюза, не смогли реализовать даже собственные проекты: зеленый переход, политика устойчивости, миграционная политика, а также санкционная и провоенная.