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Орбан требует отставки руководства Евросоюза

17 апреля 2024 07:42
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Руководство Европейского союза необходимо менять. Такое мнение высказал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, пишет РИА Новости.

По мнению Орбана, лидеры ЕС при решении вопросов преимущественно предпочитают применять «политический шантаж». В качестве примера премьер Венгрии приводит отказ главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в перечислении помощи государству из фондов ЕС «из-за миграционной и анти-гендерной политики» Будапешта.

При этом, как отмечает Орбан, политики, находящиеся в руководстве Евросоюза, не смогли реализовать даже собственные проекты: зеленый переход, политика устойчивости, миграционная политика, а также санкционная и провоенная.

# Международная политика # Виктор Орбан # Урсула фон дер Ляйен

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