Около 60 пропали без вести после схода оползня в Конго

Масштабный оползень сошел на юго-западе Конго. В списке погибших по меньшей мере 15 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Еще около 60 числятся пропавшими без вести. На месте работают спасатели. Причиной схода оползня стали сильные дожди. Это далеко не первый подобный случай в стране. Местные жители уязвимы из-за неразвитой инфраструктуры и недостатков городского планирования.