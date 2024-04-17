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Около 60 пропали без вести после схода оползня в Конго

17 апреля 2024 07:38
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Масштабный оползень сошел на юго-западе Конго. В списке погибших по меньшей мере 15 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Около 60 пропали без вести после схода оползня в Конго-1

Еще около 60 числятся пропавшими без вести. На месте работают спасатели. Причиной схода оползня стали сильные дожди. Это далеко не первый подобный случай в стране. Местные жители уязвимы из-за неразвитой инфраструктуры и недостатков городского планирования.

# Природные катаклизмы

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