Жилищный кризис усугубляется в Германии. В крупных городах не хватает доступного жилья, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Построить нужно минимум 800 тысяч квартир. Из них 100 тысяч – социальное жилье. По данным статистики, почти 10 миллионам человек не хватает квадратных метров для проживания. К тому же, Германия является единственной страной Евросоюза, где арендаторов жилья больше, чем собственников.