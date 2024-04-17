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Жилищный кризис усугубляется в Германии

17 апреля 2024 07:12
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Жилищный кризис усугубляется в Германии. В крупных городах не хватает доступного жилья, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Жилищный кризис усугубляется в Германии-1

Построить нужно минимум 800 тысяч квартир. Из них 100 тысяч – социальное жилье. По данным статистики, почти 10 миллионам человек не хватает квадратных метров для проживания. К тому же, Германия является единственной страной Евросоюза, где арендаторов жилья больше, чем собственников.

# Кризис в ЕС # Новости Германии

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