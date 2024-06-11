Орбан: результаты выборов в Европарламент ‎замедлили «поезд»‎, который нёс Европу к новой войне

Результаты выборов в Европарламент замедлили «поезд», который нес Европу к новой войне. Так ситуацию прокомментировал премьер Венгрии Виктор Орбан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Анна Муксель, исполнительный директор центра политических наук (Франция):

Если «Национальное объединение» выиграет эти выборы и выйдет на первое место, даже с относительным большинством, Макрон будет обязан выбрать премьер-министра из числа этого объединения, из числа ультраправых. Это игра с риском. Им придется уживаться в главой республики.