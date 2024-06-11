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Орбан: результаты выборов в Европарламент ‎замедлили «поезд»‎, который нёс Европу к новой войне

11 июня 2024 18:40
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Результаты выборов в Европарламент замедлили «поезд», который нес Европу к новой войне. Так ситуацию прокомментировал премьер Венгрии Виктор Орбан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во Франции вспыхнули протесты недовольных итогами выборов – подробности здесь.

Орбан: результаты выборов в Европарламент ‎замедлили «поезд»‎, который нёс Европу к новой войне-1

Анна Муксель, исполнительный директор центра политических наук (Франция):
Если «Национальное объединение» выиграет эти выборы и выйдет на первое место, даже с относительным большинством, Макрон будет обязан выбрать премьер-министра из числа этого объединения, из числа ультраправых. Это игра с риском. Им придется уживаться в главой республики.

# Международная политика # Виктор Орбан # Новости Франции

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