Во Франции вспыхнули протесты недовольных итогами выборов

Политическим хаосом и социальным взрывом закончились для Франции выборы в Европарламент. По всей стране вспыхнули протесты недовольных итогами голосования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напомним, там ультраправая партия «Национальное объединение», возглавляемая Мари ле Пеном, одержала оглушительную победу, набрав более 31 % голосов. Таким образом, разгромлена коалиция действующего президента Макрона, которой, как оказывается, доверяют около 14,5 % избирателей. На этом фоне президенту пришлось объявить о роспуске парламента.

Новость заставила сотни тысяч французов выйти на улицы. Шествия и митинги проходили в Париже, Марселе, Страсбурге и других городах. Демонстранты несли плакаты, в которых называли итоги голосования катастрофой для Франции. Протестующие возводили баррикады, поджигали мусорные баки, громили витрины. В дело пришлось вмешаться усиленным нарядам полиции. Для наведения порядка они применили дубинки и слезоточивый газ. Однако это вряд ли погасит социальный пожар, которым сейчас охвачена вся Франция.

Впрочем, она не единственная, где правые вышли из тени. В ФРГ «Альтернатива для Германии» набрала более 15,5 % голосов.