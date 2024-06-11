Фон дер Ляйен: уже в июле Украина получит от ЕК €1,5 млрд доходов от активов РФ

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что первые 1,5 млрд евро доходов от замороженных российских активов, Украина сможет получить в июле. Об этом пишет РИА Новости.

Большинство этих средств будет использовано на оборону, а остальные – на восстановление. После того, как Россия начала спецоперацию в Украине, страны ЕС и G7 заморозили почти половину валютных резервов России.

В свою очередь, Россия заявила, что ответит на конфискацию своих активов на Западе. Также РФ выступила против поставок вооружений Украине, считая это «игрой с огнем».