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Фон дер Ляйен: уже в июле Украина получит от ЕК €1,5 млрд доходов от активов РФ

11 июня 2024 12:41
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Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что первые 1,5 млрд евро доходов от замороженных российских активов, Украина сможет получить в июле. Об этом пишет РИА Новости.

Большинство этих средств будет использовано на оборону, а остальные – на восстановление. После того, как Россия начала спецоперацию в Украине, страны ЕС и G7 заморозили почти половину валютных резервов России. 

В свою очередь, Россия заявила, что ответит на конфискацию своих активов на Западе. Также РФ выступила против поставок вооружений Украине, считая это «игрой с огнем».

# Международная политика # Урсула фон дер Ляйен

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