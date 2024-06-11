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Договор о сотрудничестве между РФ и Ираном приостановили из-за проблем Тегерана

11 июня 2024 13:42
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Директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов сообщил, что Москва и Тегеран приняли стратегическое решение о заключении договора о комплексном сотрудничестве. Об этом пишет РИА Новости.

Из-за сложностей с иранскими партнерами подготовка договора была временно приостановлена, но ожидается, что работа над документом будет завершена. 

В мае разбился вертолет с иранским президентом и его делегацией на борту. Подтверждена гибель президента и его делегации. Новые выборы президента Ирана назначены на 28 июня.

# Международная политика

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