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Орбан пояснил, почему Трамп медлит в вопросе Украины

11 декабря 2024 06:37
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По словам премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, избранный президент США Дональд Трамп пока не может официально начать переговоры по Украине, однако после его инаугурации начнутся изменения, пишет РИА Новости.

10 декабря Орбан сообщил, что ранее он встретился с Трампом. На беседе также присутствовали будущий советник президента США по национальной безопасности Майк Уолц и инженер Илон Маск.

В силу юридических аспектов Трамп не может до вступления в должность начать переговорный процесс касательно Украины, отметил Орбан. «Но я верю, что, когда он 20 января вступит в должность, мы вскоре испытаем благотворный эффект этого», – подчеркнул политик.

# Международная политика # Виктор Орбан # Дональд Трамп # Илон Маск

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