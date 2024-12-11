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Премьер-министр Израиля начал давать показания в суде по делу о коррупции

11 декабря 2024 06:29
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Премьер-министр Израиля начал давать показания в суде по делу о коррупции. Нетаньяху отверг все обвинения. Слушания прошли в подземном зале, куда их перенесли по соображениям безопасности, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Премьер-министр Израиля начал давать показания в суде по делу о коррупции-2

Следующее заседание состоится 11 декабря. Рассмотрение дела может затянуться на несколько лет, пишут СМИ. Хотя премьер-министр будет давать показания три раза в неделю по шесть часов за раз. Отметим, Нетаньяху стал первым главой правительства Израиля, который имеет проблемы с законом такого масштаба. Против него возбуждено три дела: о коррупции, мошенничестве и злоупотреблениях.

# Международная политика # Беньямин Нетаньяху

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