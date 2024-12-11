Береговая охрана США испытывает дефицит бюджета

Дефицит бюджета затронул береговую охрану США, сотрудники которой больше не могут эффективно выполнять свои задачи. По оценкам специалистов, в новом году ситуация только усугубится и значительно, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Служба сможет выполнить лишь половину запланированных работ по техническому обслуживанию и инвентаризации. Уже сейчас у береговой охраны США нет достаточных ресурсов, чтобы оперативно реагировать на возникающие угрозы. Для решения ситуации финансирование должно вырасти с 13 миллиардов долларов до 20.