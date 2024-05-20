В память о погибшем президенте в Иране пройдут массовые шествия

После гибели Раиси никаких изменений в сотрудничестве Тегерана с другими странами не будет. Об этом заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол Ирана в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дипломат также отметил сплоченность своего народа перед лицом трудностей и выразил уверенность в том, что политических волнений в стране не произойдет.

Алиреза Санеи, Чрезвычайный и Полномочный Посол Ирана в Беларуси:

Мы уверены, что страны узнают своих друзей именно в трудных ситуациях. Никаких изменений не будет в наших планах сотрудничества с партнерами, с другими странами, в том числе с Республикой Беларусь. Мы все наши планы, как и было раньше, будем соблюдать и реализовывать.

Смерть иранского президента ведущие СМИ и религиозные деятели называют мученической. В знак скорби посольство Ирана в Минске приспустило флаг. Неравнодушные белорусы приносят к зданию цветы. Этим вечером в память о погибшем президенте Раиси по всему Ирану пройдут массовые шествия.